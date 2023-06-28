Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası kent genelindeki tatlı ve lokum imalathanelerini denetledi.VAN (İGFA) - Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttıran Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan denetimler devam ediyor. Zabıta ekipleri kent genelindeki tatlı ve lokum imalathaneleri başta olmak üzere kasaplar, pastahaneler ve unlu mamaüllerin satış noktalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere gıda mühendisleri eşlik etti.

Yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlenirken, işletme sahipleri de uyarıldı.