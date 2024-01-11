İlk filminde minik izleyicilerin büyük ilgisini çeken Tay isimli animasyon, ikinci versiyonuyla vizyondaki yerini aldı.

Kudüs’ten Mekke’ye uzanan zorlu bir yolculuğu konu alan film, genç ve heyecanlı tay Riyah’ın maceralarını anlatıyor. Riyah, cesaret ve umut dolu bu yolculukta, sadık dostları ve beklenmedik yardımlarla karşılaşırken, izleyicilere kahramanlık hikayesi sunuyor.

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın yaptığı, Ayşe Sevim ve Ayşe Şahinboy Doğan’ın kaleme aldığı "Tay 2: Ebabil Takımı", ilk film gibi, aileleri bir araya getiren ve tüm yaş gruplarına hitap eden bir animasyon. Film, Riyah’ın cesur ve zorlu yolculuğunu, görsel bir şölen eşliğinde anlatıyor.

Son teknolojiyle hazırlanan ve 50’den fazla profesyonelin 15 ay boyunca aralıksız çalışması sonucu ortaya çıkan bu film, izleyicileri cesaret, umut ve dostluk temalarıyla buluşturuyor. Duygusal derinliği ve heyecan dolu sahneleriyle "Tay 2: Ebabil Takımı", animasyon film tutkunlarını büyülüyor.

Çizgi sinemanın yönetmeni Nurullah Yenihan yaptığı açıklamada, “Yetişkinler de çocuklar da sıkılmadan izledi, çok sevindik. Kudüs Mekke arasındaki yolculuk hikayesini güzel mesajlar vererek işledik. Macera dolu hikayede Ebrehe’nin ordularını ve ebabil kuşlarını çocukları donatacak şekilde işledik. İlk filmimiz 4 hafta gişe lideriydi, ikinci filmde de aynı başarıyı bekliyoruz” Tay’ın 3. Bölümünün Endülüs’te geçeceğini söyledi.