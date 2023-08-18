Edremit ilçesinde ilk kez düzenlenen “Adra Fest” Klasik Müzik Konserleri’nin 4. Gününde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı “Kültür ve sanatın yanındayız”dedi.

Edremit ilçesinde 13-20 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenen “Adra Fest” Klasik Müzik Konserleri’nin 4. gün programı Edremit Belediyesi Güre Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca müzikle dolu dolu geçen etkinliklerin 4. Gününde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin Güre Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Bostancıoğlu, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur’nda katıldığı program yoğun ilgi gördü.

Konserin sonunda Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, festivalin sanat yönetmenliğini de yapan Keman Sanatçısı Şef Cihat Aşkın, Müzisyen Ulrich Mertin ile genç sanatçılara çiçek ve hediyelerini takdim ederek bu güzel gece için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını ileten Başkan Yardımcısı Canlı, Edremit Belediyesi olarak kültür ve sanata destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.