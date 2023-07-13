Türkiye’de eğitim gören Taylandlı üniversite öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde Taylandlı öğrencileri ağırladı.

Etkinliğe DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Tayland Kraliyet Büyükelçisi H.E. ApiratSugondhabhirom, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya ve Türkiye’de öğrenim gören Taylandlı öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin;bilimsel faaliyetlerin yanında Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladığını belirterek, “Ülkemizdeki farklı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Taylandlı öğrencileri, Rektörlüğümüz çatısı altında konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, kentimizin dört bir yanına yayılan kampüsleriyle ‘kent üniversitesi’ konumunda yer almaktır. Sahip olduğu pek çok akademik imkânın yanı sıra; dinamik eğitim kadrosu, günümüz ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş laboratuvarları ve kentin doğal yapısıyla bütünleşen yerleşkeleri ile yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Sizlerin Üniversitemiz ve kentimiz hakkında tüm sorularınızı yanıtlamak için bir araya geldik” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İzmir ile bir bütün haline geldiğini anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, “DEÜ, 40 yılı aşkın bir süredir kent mozaiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da, İzmir’in yükseköğretimde bir marka olduğunu belirterek, "Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’nin batıya açılan penceresi olan İzmir’in en köklü eğitim kurumlarından biridir. İki ülke arasında eğitim faaliyetleri açısından önemli projeler yapılıyor. Önümüzdeki dönemlerde de öğrenci ziyaretleri, akademik proje ortaklıkları ve tanıtım faaliyetleri artarak devam edecek” diye konuştu.

Etkinlik sonrasında katılımcılara DEÜ’nün Türkiye çapındaki sosyal sorumluluk projesi olan Eylül Bebekler hediye edildi.