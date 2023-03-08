İnegöllü işadamı, mobilyacı Fahrettin Tayyar ile Eski İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Tayyar babası, İnegöl’ün ilk kerestecilerinden Ahmet Tayyar tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İnegöl’de orman ürünleri sektöründe tanınan hayırsever işadamlarından Ahmet Tayyar, pandemi sürecinde yakalandığı Kovid hastalığından sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamış ve uzun süredir tedavi görmekteydi. 90 yaşındaki Ahmet Tayyar, 4 gün önce rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bugün öğlen namazına müteakip Urgancılar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığına defnedileceği açıklandı.