Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’unda söz alan Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel “3 Kasım 2002 Türk siyasetinde bir milat. Aziz milletimiz %34.3 ile Ak Partiyi tek başına iktidara taşıyarak siyasi devrim gerçekleştirdi. Bu teveccühle ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldık. Hiçbir şey eskisi olmayacak sözünü verdik. O zaman muhtar bile olamaz denilen Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aşkla, samimiyetle tevazuuyla çalışarak eser ve hizmetlerimizle ülkemizi yeniden ihya ve inşa ettik, sadece 20 yılda asırlık değişim gerçekleştirdik.” dedi.

TÜRKİYE’NİN SANAYİSİ TEKNOLOJİ VE YENİLİK İLE BÜYÜYOR

AK Parti’nin göreve geldiği günden bugüne ülkemiz kazanımlarının tümünü saymanın mümkün olmadığını dile getiren Vekil Gürel, kalkınma planı ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 2023 vizyonuna ulaşmak için 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark, teknoloji ve yenilik ekosistemi oluşturulduğunu dile getirdi. Ayrıca ülkemizde üretilen nitelikli teknolojilerin tüm sanayi ve hizmet kollarımızda kullanılmaya başlandığını böylece, sanayide yerlileşme oranımızı sağlık, savunma, tekstil, tarım, makine ve otomotiv başta olmak üzere tüm sektörlerimize aktarıldığını belirtti.

TEKNOLOJİ KAZANIMLARIMIZ SADECE TOGG İLE SINIRLI DEĞİL

Tarihi bir yıl dönümde gazi meclisimizde sözlerine devam eden Yılmaz Gürel, “İşte böyle azmedince 60 yıllık hayaller gerçek oluyor. Şükür Cumhuriyetimizin 99. Yılında Bursa Gemlik ilçesinde, bir otomobilden fazlası akıllı cihaz, TOGG’un banttan inişine şahit olduk. Bu gururu tüm milletimize yaşatan baş babayiğit ve 5 babayiğide, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, hayırlı olsun temennilerimizi yineliyoruz. “ dedi.

Sözlerine devam ederken TOGG dışında ülkemizin sağladığı başarıları işaret ederek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Elbette, politikalarımız ve yatırımlarımız ile gelişen sanayiye paralel teknoloji kazanımlarımız sadece TOGG il sınırlı değil. Türkiye Dünya da kendi uçak ve helikopterini üretebilen 6 ülkeden birisi, Türkiye grafeni ve bor karbür üreten 3 ülkeden birisi, Türkiye Türk Telekom ile e-Sim teknolojisini yerli olarak üreten 4 ülkeden birisi, Türkiye ULAK ile kendi baz istasyonunu üreten 5 ülkeden birisi, pandemi döneminde COVİD aşısı üreten 9 ülkeden birisi Türkiye. Solunum makinesi üreterek 30’dan fazla ülkeye nefes olan ülke Türkiye, Dünya’nın ilk 4. Seviye otonom elektrikli otobüsünü üretiyoruz. Dünya’da tek tam entegre güneş panelini de %90 yerlilikte Dünya’nın en verimli rüzgar tribünlerini de üretiyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojiler ile “yapamazsınız, hani fabrika nerde, yerli değil, satamazsınız” beyhude söylemlerin, boş temennilerin aksine, milletimizin hak ettiği kulvarda üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Artık kulp takmayın gurur duyun diye örneklendiriyorum ama ben sayarak bitiremem siz de karalayarak bitiremezsiniz.” dedi. Vekil Yılmaz Gürel sözlerine üretilen teknolojiler, yapılan yatırımlarla ülkemizin marka değerinin, teknoloji gelişimde yaşanan gelişmeleri ve ülkemizin güçlü geleceğinin altını çizerek bu gücü milletimizden aldıklarını söyledi. Gelişen teknolojiler ile sektörlerin birbirlerini desteklediğini domino etkisi ile üretim teknolojilerinin geliştiğini kazanımların bütüncüllüğünü iletti.

KAZANIM VE BÜYÜKLÜKTE İNEGÖL DAMGASI

Konuşmasında İnegöl üzerinden üretim ve ekonomik büyüklük örneği vererek sözlerine devam eden Gürel “ Malumunuz İnegöl mobilya ve mobilya yan sanayi başta olmak üzere tekstil, tarım, makine gibi sektörlerde gösterdiği başarılarla 2021 yılında 1230 firma ile Türkiye’nin iller sıralamasında 1 Milyar 7 milyon dolar dış ticaret fazlası ile 10. Sırada, 1 milyar 389 milyon dolar ihracatla 18. sırada, yer aldı. Doğal kümelenmenin getirisi tekstil, kimya, makine, mobilya sektörleri birbirini geliştirerek büyüdüler. TÜİK istatistiklere göre İnegöl, tüm sanayi kollarımızla, Türkiye'nin 16. büyük sanayi merkezidir“ dedi.

47. ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON FUARI İLE İNEGÖL’LÜ SANAYİCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gürel konuşmasına Ekim ayında 47’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile devam etti;

“Fuarımıza sadece 5 gün içerisinde 2.787’i kişilik yabancı alım heyeti, toplamda 19.465 ziyaretçi katılmıştır. Bu başarı, hükümetimizin politikaları ve sanayicimizin birlikte çalışmasının neticesidir. Yakında İnegöl Mobilyasının Dünya markası olacağını, dünya pazarında büyük pay alarak hepimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Yine tüm sektörlerimizde inovasyon dayalı girişimciliğin daha iyi noktalara ulaşması, ülkemizin her noktasında girişimcilik ekosisteminin gelişmesi üzere, ilgili stratejilerimiz çerçevesinde geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile Resmi Gazetede yayınlanan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Genelgesinin ehemmiyetine vurgu yaparak hayırlı olsun diyorum. Son olarak, 20 yıldır her seçimde, güven ve istikrar diyen Ak Partiye iktidarda rekor kırdıran, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor bu anlamlı yılda bir söz daha veriyoruz. Sataşmalara doymayanlara inat; oluşturduğumuz güçlü temel üzerine 85 milyon hep birlikte el ele vereceğiz, Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Üstelik yarın değil hemen şimdi başlıyoruz.“