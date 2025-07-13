Genel Kurul, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle haftalık mesaisine 16 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Toplantılarda ilk olarak, enerji ve madencilik alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürdürülecek.

Teklife göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı" alınmadan projelere ilişkin onay, izin, teşvik ile yapı ve kullanım ruhsatları verilemeyecek; yatırıma başlanamayacak ve ihale gerçekleştirilemeyecek. Ancak bu durum, ilgili teşvik, izin ve ruhsat başvurularının yapılmasına engel oluşturmayacak.

Ayrıca, Maden Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim uygulanacak. Rehabilitasyon bedeli ise ruhsat bedelinden ayrı tutulacak ve ruhsat bedeli tutarında bir meblağ olarak ödenmesi zorunlu hale gelecek.

Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytinlik olarak kayıtlı ya da fiilen zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyetinin sürdüğü her yıl için, bu alanların yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeline eşdeğer bir tutar ek olarak alınacak.

Taşınacak zeytin ağaçları veya yeni oluşturulacak zeytinlik alanları için Hazine’ye ait taşınmazlara ihtiyaç duyulması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygun gördüğü durumlarda, zeytinlikleri kamulaştırılan hak sahiplerine talep etmeleri halinde bu alanları 10 yıllığına rayiç bedel üzerinden doğrudan kiraya verebilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için gerekli özel mülkiyetteki taşınmazların temini amacıyla, 31 Aralık 2030 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Bu tarihe kadar devreye alınacak yenilenebilir enerji üretim tesisleri için uygulanacak izin, kira ve irtifak hakkı bedellerinde yüzde 85 oranında indirim yapılacak.

Ayrıca, enerji ithalatını azaltmak, dış ticaret açığını düşürmek ve yerli kaynak kullanımını artırmak amacıyla uygulanan teşviklerin süresi 5 yıl daha uzatılacak.

Genel Kurul aralıksız çalışacak

Alınan karar gereğince haftalık çalışma günlerinin haricinde bu hafta cuma, cumartesi ve pazar günü de çalışacak olan Genel Kurul, 18 Temmuz Cuma günü ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, ticari amaçlı döviz alım satımına ilişkin, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak, kıymetli maden rafinajı konusunda ve Bakanlar Kurulu Kararı ile katılınması kararlaştırılan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyette bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınması zorunlu olacak.

Kanun kapsamında faaliyet iznine tabi anonim şirketlere yönelik ücret tarifesi ile verilecek faaliyet izinlerine yönelik ücret tarifeleri hüküm altına alınıyor.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor.

Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

Ayrıca TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek, bu kapsamda çeşitli programlar yapılacak.

Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.