TBMM Genel Kurulunda 20 üyeden oluşan TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP'den 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri olacak. Divanda, Yeşil Sol Parti 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üyeyle temsil edilecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı hariç 20 üyeden oluşacak.

Dün gerçekleşen TBMM Genel Kurulu'nda, meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdüreceği kaydedilmişti

Divan üyeliklerinin partilere göre dağılımı ise şöyle belirlenmişti:

AK Parti: 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri.

CHP: 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri.

Yeşil Sol Parti: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

MHP: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

İYİ Parti: 1 katip üye.

İHTİSAS KOMİSYONLARINDAKİ DAĞILIM

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Dijital Mecralar Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17'şer üye, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 27'şer üye, diğer komisyonlar ise 26'şar üyeden oluşacak.

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı ise şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AK Parti 6 üye, CHP 3 üye, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti 1'er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 2'şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 8 üye, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekillerine 3'er üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 7 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 3'er üye, İYİ Parti 2 üye.

Dijital Mecralar Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 2'şer, İYİ Parti 1 üye.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2'şer üye.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2'şer üye.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2'şer üye.

Meclis, bugün saat 14.00'te toplanarak gündemi görüşmeye devam edecek.