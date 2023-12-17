Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2024 bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda konuşma süresini aşarak dikkat çekti. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın süre uyarılarına rağmen Koca'nın ek süre talepleri, milletvekillerinin gülüşmelerine neden oldu.

Bozdağ, konuşma süresinin dolması üzerine Bakan Koca'ya "Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayın" uyarısında bulundu. Bakan Koca ise gülerek, "Sayın Başkanım, daha epey var. Meclis, bu verileri görmekten mutlu olur. Milletimiz de görmeli" şeklinde yanıt verdi. Bozdağ'ın ek süre vermesine rağmen süre yine yetmedi ve Bakan Koca "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor" sözleriyle bir kez daha Bozdağ'a döndü.

Bu durum üzerine Bozdağ, Koca'ya yönelerek, "Yönetim pek sağlıksız oldu. Sayın bakanım lütfen divanı zorda bırakıyorsunuz. İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık" şeklinde espriyle karışık bir uyarıda bulundu.