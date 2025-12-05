T.C.

BURSA

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN





ESAS NO: 2017/757

KARAR NO: 2025/740

Mahkememizin 21.10.2025 tarih, 2017/757 esas ve 2025/740 karar sayılı gerekçeli karar ile; Mahmoud ve Fatıma oğlu, 1982 Suriye doğumlu, ZİYAD HASENİ TCK 102/1-2. Cümle maddesi uyarınca cezalandırılması karar verilmiş ancak sanığın suç işlemekten pişmanlık duyan davranışları dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkememizde kanaat oluşması dikkate alınarak CMK'nın 231.maddesi uyarınca sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, sanığın ve müştekinin yokluğunda verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ve katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Bursa İl Müdürlüğü vekilinin 24.10.2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahmoud ve Fatıma oğlu, 1982 Suriye doğumlu, sanık ZİYAD HASENİ ve Fathı ve Ghsoun kızı, 01/06/1996 DAMASCUS SUBURB doğumlu, müşteki BAYAN AL HAMDAN'a gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesinin iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması, sanığın ve mağdurun yokluğunda tebliğden itibaren 2 Hafta içerisinde, Mahkememiz yetki sınırları içinde bulunan için Mahkememize dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak, Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunan için bulunduğu yerde aynı derecedeki mahkemeye dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstinaf mahkemeleri nezdinde başvurabilecekleri, itiraz merciinin BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ olduğu, kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde başka bir karara, ihtara, tebliğe ve işleme gerek kalmaksızın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.