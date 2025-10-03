T.C.

BURSA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO :2023/305 KARAR NO :2023/656

Mahkememizin 13/12/2023 tarih ve 2023/305 esas, 2023/656 karar sayılı kararı ile sanıklar SOULEYMANE TRAORE'nin ve ADAMA TRAORE'nin üzerilerine atılı " Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkumiyetlerine karar verilmiştir. Davadosyası kapsamında sanık ADAMA TRAORE'ninbeyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, Mernis adresine çıkartılan tebligatın bina yıkıldığından bahisle bila tebliğ iade edildiği, yapılan tüm adres araştırmaları neticesinde sanığın tebligata yarar adresinin tespit edilemediği, Bursa İl Göç Müdürlüğü ile yapılan yazışmada sanığın yurt içinde bulunduğunun, ceza infaz kurumunda olmadığının anlaşıldığından Mahkememizin 13/12/2023 tarih ve 2023/305 esas, 2023/656 karar sayılı kararının tüm araştırmalara rağmen Abdoulaye ve Hadjaoğlu, 11/12/1995 Bamako Doğumlu- 99142550252 Yabancı Kimlik numaralı sanık ADAMA TRAORE'ye tebliğ edilemediği; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize ya da başka yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi, herhangi bir sebeple cezaevinde olan tarafın ise zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.