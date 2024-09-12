T.C.

BURSA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/194 Esas

KARAR NO : 2024/247 Karar

Mahkememizin 06/03/2024 tarih ve 2024/194 Esas 2024/247 Karar sayılı dosyasında sanık SEYFETTİN ŞENER (Ali ve Nazire oğlu, 01/01/1966 Muş doğumlu) hakkında yetkisizlik kararı verildiği, sanığın bildirdiği halenRue Des Ombrelles La Castellane 13016 MARSEILLE/FRANSA CUMHURİYETİ adresinde "belirtilen adreste oturmuyor" şerhi ile tebligatın Marsilya Başkonsolosluğuna iade edilerek tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla;

1-Adı geçen sanık SEYFETTİN ŞENER'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.