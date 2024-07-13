T.C.

BURSA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDENİLAN

DOSYA NO : 2014/37 Esas KARAR NO : 2024/426 Karar

Mahkememizin 21/05/2024 tarih ve 2014/37 Esas 2024/426 Karar sayılı dosyasında sanık VOLKAN TEKER (Bedri ve Mesude oğlu, 13/05/1981 doğumlu) hakkında TCK'nun 86/2 maddesi uyarınca Basit Yaralama suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, sanığın bildirdiği Selamet Mah.Tütüncü Sk.No:3 Osmangazi/BURSA adresindenden adres bırakmadan çıkmış olduğu mahalle muhtarının tasdikli beyanına göre tebligatın iade edilerek tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık VOLKAN TEKER'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.