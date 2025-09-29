T.C.

BURSA

21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN





Sayı : E.73261452-2024/808-Ceza Dava Dosyası

Kazım ve Gülsüm oğlu 14/10/1980 Pertek doğumlu doğumlu YOLDAŞ ÖNAL ' a Bursa 21.Asliye Ceza Mahkemesinin 10/07/2025 tarih ve 2024/808 esas, 2025/591 karar sayılı ilamı ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 86/1, 87/3,53/1,2,3 maddeleri uyarınca verilen 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA dair kararın sanığın yurt içi aramalara rağmen kendisine ya da konutuna tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan

edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Sanığın yokluğunda, hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere ilgililerin karardan suret alabilecekleri de bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa yoluna başvurulmaz ise kararın kesinleşeceği olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.