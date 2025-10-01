T.C.

BURSA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLÂN

ESAS NO :2024/779 KARAR NO :2025/513

Mahkememizin 01/07/2025 tarih ve 2024/779 esas, 2025/513 sayılı kararı ile 99*******68 T.C. Kimlik numaralı, beyanına göre işçi, bilinen son yerleşim yeri adresi Esenevler Mahallesi Hacıali Sokak Yıldırım/BURSAolan sanık Muhammed HATAB hakkında "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın beraatine karar verilmiş, Tüm araştırmalara rağmen99*******68 T.C. Kimlik numaralı, bilinen son yerleşim yeri adresi Esenevler Mahallesi Hacıali Sokak Yıldırım/BURSA adresinde ikamet eden sanık Muhammed HATAB'a gerekçeli karar ile istinaf talebinin tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftayasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanlarının tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.