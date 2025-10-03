T.C. BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/117 Esas

İ L A N

Davacı NADİM ERTAŞ ile Davalı RODİKA MOKAVII arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Georgı ve Teodosıya kızı, Ukrayna 19/02/1966 doğumlu,KP137520 Kimlik nolu davalı RODİKA MOKAVII 'etebligat yapılamadığından, davasını takip etmesi veyakendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ,ayrıca 25/12/2025 günü saat 09.20 tarihindeki duruşmaya gelmediği, duruşmaya gelip de davayı takip etmediğinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığı, gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususları ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.