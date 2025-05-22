İLAN

T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/5 Esas

DAVALI : FERHAT CELEP Safa Mahallesi, Sancaktar Caddesi, Varlık Sokak, No:16 Daire:4 34200 Sancaktepe / İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 26/06/2025 günü saat: 14:00 olmakla;

Mahkememizin 04.02.2025 tarihli duruşmada ilan yolu ile tebligat yapılmasına rağmen katılım sağlamadığınız anlaşılmakla gelecek celse; Tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm de verilebileceği, oturuma gelmediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı iş bu ilan metni ile tarafınıza ilanen tebliğ olunur.