T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/813 Esas

KARAR NO : 2025/460 Karar

Davacı EDİBE ASSANİ aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

Davalılar Suriye uyruklu, 9*********8 Yabancı Kimlik Numaralı Ahmed SALHA ve Suriye uyruklu, 9**********4 Yabancı Kimlik Numaralı Eltaaf SALHA ile müşterek çocukları 02/01/2022 doğum tarihli, Suriye uyruklu, 9***********8 Yabancı Kimlik Numaralı Edibe SALHA arasındaki velayet ilişkisinin kaldırılmasına,

Çocuk ile annesi arasında her ayın 2. Haftası Cumartesi saat 10:00'dan pazar günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2.günü saat 10:00'dan aynı gün saat 17:00'a kadar, anneler günü sabah saat 10:00'dan akşam saat 17:00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10:00'dan 15 Temmuz saat 17:00'a kadar anneye verilmek suretiyle şahsi münasebet tesis edilmesine,

Çocuk ile babası arasında Denizli 1. Aile Mahkemesinin 2022/550 Esas, 2022/582 Karar sayılı ilamı ile tesis edilen şahsi ilişkinin yeniden düzenlenerek çocuk ile babası arasında her ayın 4. Haftası Cumartesi saat 10:00'dan pazar günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 3.günü saat 10:00'dan aynı saat 17:00'a kadar, babalar günü sabah saat 10:00'dan akşam saat 17:00'a kadar ve her yıl 16 Temmuz saat 10:00'dan 30 Temmuz saat 17:00'a kadar babaya verilmek suretiyle şahsi münasebet tesis edilmesine,

Davacının vasi olarak atanması için Bursa Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına, (ihbar tarihinde derdest dosya bulunması halinde bu hususa riayet edilerek işlem tesisine)

Karar kesinleştiğinde yeter sayıda suretinin gereği için ilgili Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesine,

Alınması gerekli olan 615,40 TL harçtan, peşin olarak yatırılan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalı ve dahili davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç, 875,00 TL tebligat masrafı, 1.090,00 TL talimat masrafı olmak üzere toplam 2.820,20 TL yargılama giderinin davalı ve dahili davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Suç üstü ödeneğinden karşılanan 2,00 TL posta ücreti, 2.450,00 TL tebligat masrafı, 4.000,00 TL tercüman masrafı olmak üzere toplam 6.452,00 TL yargılama giderinin davalı ve dahili davalıdan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

Davalı, dahili davalı ve kayyım tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmın karar kesinleştikten sonra resen ilgili taraflara iadesine,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacının tercüman eşliğinde yüzüne karşı, diğer tüm tarafların yokluğunda karar verilmiş olup dahili davalı Ahmed Salha'nın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.