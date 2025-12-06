Örnek No:55*
T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ
2015/364 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/364 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, KARATEKİN Mah/Köy, Düzler Mevkii, 1 Parselde kayıtlı tarla
Adresi : Karatekin Mah. Düzler Mevkiiİznik / BURSA
Yüzölçümü : 14.250 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.137.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa, İznik, SANSARAK Mh/Köy, Yongalık M., 1065 Ada, 1173 Parselde kayıtlı tarla
Adresi : Sansarak Mah./Köyü Yongalık Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 9.481,26 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 948.126,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.