Örnek No:55*

T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ

2015/364 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/364 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, KARATEKİN Mah/Köy, Düzler Mevkii, 1 Parselde kayıtlı tarla

Adresi : Karatekin Mah. Düzler Mevkiiİznik / BURSA

Yüzölçümü : 14.250 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.137.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa, İznik, SANSARAK Mh/Köy, Yongalık M., 1065 Ada, 1173 Parselde kayıtlı tarla

Adresi : Sansarak Mah./Köyü Yongalık Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 9.481,26 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 948.126,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.