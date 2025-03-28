Örnek No:55*

T.C.

İZNİK

İCRA DAİRESİ

2024/606 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/606 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii Mevkii, 1312 Ada, 3 Parsel,

1/1 Arsa Payı , 233,85 Yüz Ölçümlü kargir ev ve arsası.

Adresi : Tacir Mah. Köyiçi Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 233,85 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.164.875,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.