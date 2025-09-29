Örnek No:55*
T.C.
İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, Ayalan Mevkii Mevkii, 2251 Ada, 75 Parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz.
Adresi : Süleymaniye Mah. Ayalan Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 3.835,60 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 2.684.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 2276 Ada, 10 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz.
Adresi : Süleymaniye Mah. Köyiçi Mevkiiİznik / BURSA
Yüzölçümü : 773,24 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 1.005.212,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, Öteyüz Mevkii, 2255 Ada, 50 Parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz.
Adresi : Süleymaniye Mah. Öteyüz Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 5.956,99 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 3.574.194,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:41
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, Yusufalan Mevkii, 2281 Ada, 95 Parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz.
Adresi : Süleymaniye Mah. Yusufalan Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 2.840,19 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 1.420.095,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.