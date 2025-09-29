Örnek No:55*

T.C.

İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, 1250 Ada, 133 Parsel sayılı tapuda bağ vasıflı taşınmaz.

Adresi : Tacir Mah. Manga Mevkiiİznik / BURSA

Yüzölçümü : 6.505,00 m2

Arsa Payı : TAM

Kıymeti : 2.276.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, 1252 Ada, 230 Parsel sayılı tapuda tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Tacir Mah. Burçalık Mevkiiİznik / BURSA

Yüzölçümü : 9.550,08 m2

Arsa Payı : TAM

Kıymeti : 1.910.016,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, 1252 Ada, 410 Parsel sayılı tapuda tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Tacir Mah. Dumandere Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 5.939,17 m2

Arsa Payı : TAM

Kıymeti : 1.484.792,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.