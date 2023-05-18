Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denizlerdeki caydırıcı güçlerinden olan Türk donanmasının iki gemisi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Bursalıların ziyaretine açılıyor.BURSA (İGFA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2017 yılında giren TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Mudanya’da görev yapan TCSG-25 botu 19 Mayıs Cuma günü vatandaşların ziyaretine açılacak.

Mudanya Kaymakamlığı, iki geminin de ilçe girişindeki BUDO İskelesi’nde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini duyurarak, vatandaşları davet etti.

DENİZALTI KURTARMA GEMİSİ

A-582 gemisi, su yüzeyi çıkamayan denizaltılardan personel kurtarılması başta olmak üzere batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi, deniz aracı, uçak gibi araçlara hayati müdahalede bulunabiliyor. Deniz dibinden enkaz kaldırma donanımına da sahip olan, yerli ve milli imkanlarla ileri teknoloji ile donatılan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi ile 600 metre derinliğe kadar çalışma yapılabiliyor.