Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dev gemi, boğazı geçişi sırasında Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamladı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi Dolmabahçe’de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretine gelen çocuklar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Dolmabahçe Ofisi’nin bahçesine çıkarak geminin geçişini izledi. TCG Anadolu’ya boğaz geçişi sırasında helikopterlerin ve F-16’ların eşlik ettiği de görüldü.