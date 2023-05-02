Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamlayarak İzmir'e doğru harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun İstanbul'daki liman ziyaretini tamamladığını ve İzmir'e liman ziyaretinde bulunmak amacıyla harekete geçtiğini duyurdu.

Geminin saat 19.15’te Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamlayacağını duyuran Bakanlık, İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 10 Nisan'da hizmete alınan ve 17 Nisan itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Bugün saat 19.00 sularında Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi planlanan TCG Anadolu'nun, yarın İzmir'de olması bekleniyor.