Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyenler Sarayburnu Sahili'ne akın ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Denizlerdeki gücümüze güç katan TCG ANADOLU'ya vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

17 Nisan'da halkın ziyaretine açılan çok amaçlı amfibi gemi 23 Nisan'a kadar saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Sarayburnu/İstanbul’da ziyaret edilebiliyor.

İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu'ya askeri görevliler tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektiriyor.

23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olan TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.