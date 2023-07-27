Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, güncel dolar rezervinin 113 milyar doları aştığını duyurdu. Ayrıca, enflasyon raporunu açıklayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erkan, temel amacın fiyat istikrarı olduğunu ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladıklarını belirtti. Parasal sıkılaştırmanın, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar kademeli olarak güçlendirileceğini ifade etti. Faiz artırımlarına ek olarak, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldıklarını ve bu uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Geleceğe dair enflasyon beklentilerine göre, kısa vadede enflasyonun geçici olarak yükseleceğini, 2024'ten itibaren dezenflasyon sürecinin başlayacağını ve 2025 sonrasında istikrar döneminin başlayacağını açıkladı. Enflasyondaki gerilemenin hızlanacağını ve öngörülebilirliğin artacağını vurguladı.

Erkan, enflasyonun gerilemesinde temel mal, gıda ve enerji kalemlerinin katkısının büyük olduğunu ifade etti. Hizmet grubunun katkısının ise 15 puan civarında yatay seyrettiğini belirtti. İç talebin etkisiyle ekonominin güçlü seyrettiğini, ancak toplam arzın daha ılımlı olduğunu söyledi. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarının iç talebi dengeleyeceğine dikkat çekti ve cari işlemler hesabında iyileşmenin beklendiğini dile getirdi.

Döviz kuru geçişkenliğinin arttığına dikkat çeken Erkan, parasal sıkılaştırma sürecinin döviz kuru istikrarını destekleyeceğini belirtti. Ücret artışlarının maliyet artışlarına yol açtığını ve bunun fiyatlara birkaç ayda yansıyacağını ifade etti. Ayrıca, enflasyon üzerinde etkisi olan kira artışlarına da değindi ve enflasyondaki ataletin kırılması için çalıştıklarını söyledi.

Erkan, politika faizinin etkinliğini artırmak için faiz artırımlarına ek olarak politika faizini dengeli şekilde artırdıklarını ve kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkisini kontrol ettiklerini açıkladı. Mevduat faizlerinin enflasyon beklentileriyle uyumlu hale geldiğini belirtti ve dolarizasyonu artırmamaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Son olarak, rezervlerin güçlü bir artış gösterdiğini ve finansman koşullarının güçlendiğini belirten Erkan, kur oynaklığının azaldığını ifade etti.

Başkan Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için aldığı tedbirleri ve rezervlerdeki güçlü artışı vurguladığı anlaşılmaktadır. Ancak, ekonomik koşulların zaman içinde değişebileceği unutulmamalı ve politikaların güncellenmesi gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.