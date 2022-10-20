Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 11'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

PİYASALAR NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyordu.

ERDOĞAN'DAN 'TEK HANE' MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili 'tek hane' mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada faizle ilgili şunları söylemişti: "Diyelim ki Amerika'da faiz artırımı belki şu anda son nihai durum yüzde 6 olabilir. Son rakamları bilemiyorum. Avrupa'ya geliyorsunuz oralarda da yine böyle yüzde 4, 5, 6. Çift haneli rakamda değiller. Şimdi biz işte son yani Para Piyasası Kurulu yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz."

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.