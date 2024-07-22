İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ildeki tefecilik suçlarına yönelik olarak düzenlenen 'KUYU-11' operasyonunda 61 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonun, tefecilik suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu vurguladı ve suç örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceğini belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın üstlendiği suç örgütünün, yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri ve borçlar için teminat olarak çeşitli çek, senet ve taşınmaz aldıkları belirlendi. Ayrıca, borçluların ailelerine yönelik tehditlerde bulundukları da tespit edildi.

Operasyonlarda, 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederek, “Suçta kibirlenenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve Yüce Türk adaletini bulacaklar” şeklinde bir mesaj paylaştı. Yerlikaya, polislerin ve adalet sisteminin ülkenin güvenliği için önemli bir rol oynadığını ifade etti.