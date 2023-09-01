Bugün saat 12.00 sularında Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan yabancı uyruklu bir kişi, kaldığı odada aldığı tehdit telefonları sonrasında büyük bir korku yaşadı. Tehdit edilme sonucu telaşla pencereden dışarı atladı ve üçüncü kattaki odanın camına tutunarak hayatını tehlikeye attı.

Olayın tanıkları tarafından hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekipleri ise kişinin düşme riskine karşı hazırda bekletilen şişme yatağı açtı.

Dış cephede demire tutunarak birinci kata kadar inmeyi başaran yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa güvenli bir şekilde atladı. Herhangi bir yaralanma olmadan kurtarılan bu kişi, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü.