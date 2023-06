İyi Parti Belediye Meclis üyesi Fahrettin Baykan, Gaziantep ve Mardin'e yaşanan kazalardan dolayı yazılı bir açıklama yaparak İnegöl için uyarılarda bulundu.

UYARIYORUM

Baykan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

35 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Peki bu kazalar niçin oluyor..

Denetimler ne derece caydırıcı? karayollarının fiziki yapıları nasıl ?

Böyle kazaların ana sebepleri, Liyakatsiz, deneyimsiz şoförler, mekanik bakım eksikliği, aşırı çalışma, km ye düşen araç sayısının fazlalığı, karayollarındaki uyarı tabelaları, ışıklandırma eksiklikleri , tonaj ihlali vs vs vs çoğaltabiliriz.

40 yılı aşkın araç kullanmaktayım. Görebildiğim kadarı ile; Vatandaş olarak uyarıyorum; Bursa-Ankara Yolu Mezitler bölgesindeki, çift şeritli yolda, SULHİYE köyü girişi var, ışıklandırmalar yok, Anayola çıkmak için dakikalarca beklemek zorundasınız. Ayrıca bu bölgede bulunan Erikli ve Pınar su fabrikaları Mezit ve mezitler köyleri ile Ankara yoluna bağlantısı olan bu kavşak adeta tehlike saçıyor. Su fabrikalarından günde yüzlerce araba giriş çıkış yaptığı bu kavşakta mutlaka Alt geçit- Üstgeçit veya Işıklandırma olması şarttır. Bir çok kaza olan bu bölgede; Başka canlar yanmadan gereken mutlaka yapılmalıdır. Ne yazık ki günümüzde kaza olduktan sonra bu tarz önlemler alınmaktadır.

Yetkilileri şimdiden uyarıyorum. Başka kazalar olmadan, ne olur buna bir çözüm bulun ? Bende bu köyde ikamet ettiğim için, haftada bir iki kez gidip geldiğim için, buna şahit oluyorum, Bu tehlikeyi hissediyorum.

Kaza olduktan sonra önlem almanın bir anlamı yoktur. Tekrar söylüyorum. karayolları yetkililerine ve diğer sorumlu olan yetkililere sesleniyorum. Lütfen başka kazalar olmadan, gelin burada geerkli düzenlemeleri yapın.. Bu vesileyle kazaları şimdiden önlemiş oluruz. "