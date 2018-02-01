Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde 181 ada 5 nolu parselde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş vaziyetteki ahşap metruk bina, risk oluşturması sebebiyle alınan Encümen kararı neticesinde bugün gerçekleştirilen çalışmayla Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, çatısının bir kısmı çökmüş, duvarları kısmen yıkılmış vaziyetteki metruk yapının tespit edilmesi üzerine, İnegöl Belediyesi mülk sahibine yıkım yapılması için tebliğde bulundu. Ancak yıkımın belirtilen süre zarfında gerçekleşmemesi üzerine 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesi gereğince metruk binanın yıkımı alınan encümen kararıyla İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bölgedeki vatandaşların da yıkılmasını beklediği metruk binanın yıkım işlemi bugün gerçekleştirildi. Sabah 10.00´da adrese gelen İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, metruk binanın çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım çalışmalarına başladı. İçerisine kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığı, bölge sakinlerini tedirgin eden binanın yıkımı kısa sürede tamamlandı.

Öte yandan, şehrin fiziki yapısını bozan, imar sorunu teşkil eden, çevreye ve vatandaşa sıkıntı doğuran yapıların yıkımlarının devam edeceği de ifade edildi.