Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde, 400 milyon liralık büyük ikramiye, online satın alınan bir tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Sosyal medyada, bu devasa ikramiyenin Kolombiya'dan online alınan bir bilete çıktığı iddiası hızla yayıldı.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için heyecanla beklenen sonuçlar, 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiyenin sadece bir bilete isabet etmiş olması ve bu biletin Kolombiya'dan online olarak satın alındığına dair iddialar, sosyal medyanın da gündeminde tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da, "Kolombiya" etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı.