Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç duyulan her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Osmangazi’de yaşam kalitesini her geçen gün daha da arttırıyor. Mehmet Akif Mahallesi’nde hizmet binası inşa eden Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerine eğitim, sağlık ve muhtarlık hizmetlerini tek çatı altında sunacak.

Osmangazi Belediyesi, Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa ettiği hizmet binası ile bölge halkına birçok hizmeti bir arada sunmaya hazırlanıyor. 735 metrekare alan üzerine zemin+2 kat olarak inşasına başlanan Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alacak. 4 aile hekimi odasının yanı sıra laboratuvar, gebe izleme odası, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve bekleme salonunun yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi, bölge halkına adeta hastane şartlarında hizmet sunacak. Bölge halkının bir ihtiyacının daha cevap bulması adına Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında bir de modern muhtarlık binası olacak.

7’den 77’ye hizmet

Mehmet Akif Hizmet Binası’nın birinci ve ikinci katları ise Sosyal Gelişim Merkezi olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek. Toplam 6 dersliğin yanı sıra kütüphane, çok amaçlı salon, müzik atölyesi, kantin, eğitimci ve idare odasının yer alacağı Sosyal Gelişim Merkezi, öğrencilerin gelişimine katkı sunarak, ders dışındaki vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmet Akif Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “İlçemizin 136 mahallesini ihtiyaca göre farklı hizmetlerle buluşturuyoruz. Belediye olarak Mehmet Akif Mahallemizin imar planları konusunda yoğun çalışmalarımız oldu. İmar planlarının ardından birçok hizmeti getirdiğimiz bu mahallemize örnek bir projeyi daha kazandırıyoruz. 3 hizmetin aynı çatı altında verileceği sosyal gelişim merkezi, bu bölgedeki hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak. Kısa sürede hizmete açmayı planladığımız bu hizmet binamız şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.