Tekirdağ Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve terfi almaya hak kazanan personel için tören düzenlendi.

Düzenlenen rütbe terfi törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve personel katıldı. Terfi almaya hak kazanan İl Jandarma Komutanlığı personeline Vali Soytürk ve protokol üyeleri tarafından rütbe işaretleri takıldı.

Törende konuşan Vali Soytürk, "Her bir törende heyecan var. Askerler olarak belki o heyecanı siz yansıtmadınız ama rütbeyi takarken eşlerinizin yüz halini görmeniz gerekir. Heyecan ve gururları yüzlerine yansıyor. Ben de onlarla aynı duyguları paylaştım. Allah, sizden ve eşlerinizden o heyecan ve duyguyu hiçbir zaman almasın. Benim size mülki idare amiri olarak tavsiyem şu; işinizi iyi yapın, adaletli yapın, vicdanınıza sığarak yapın, mevzuata uygun olarak yapın ve herkesten biraz fazla çalışın. Sizde memlekete, devlete hizmet aşkı var. Onu görüyorum ama çalışma miktarını bir parça daha artırırsanız bu rütbelerin daha yükseklerine hak kazanacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından rütbe terfi töreni sona erdi.