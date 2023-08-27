Hafta sonunu fırsata çevirerek Tekirdağ sahilini gezen vatandaşlar, martıların ekmek kavgasını hayranlıkla izledi.

Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, Marmara Denizi sahilinde gezerek güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahile inip yürüyüş yaparken, bazıları da denizin kenarında martılara ve balıklara ekmek attı. Sahilde yem bekleyen martıları, kovayla balık parçaları döken esnaf sevindirdi. Sahile dökülen balık parçalarını yemeye çalışan martıların görüntüsü, izleyenleri hayran bıraktı. Bu anı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, telefonlarına sarılıp fotoğraf ve görüntü çekerken, bazıları da sadece martıların ekmek kavgasını izledi.