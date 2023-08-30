Yeni Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Kendisine Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve protokol üyeleri eşlik etti.

İlk olarak tarihi Muratlı Hükümet Konağı binasına gelerek protokol üyeleriyle bir araya gelen Vali Recep Soytürk, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından tarihi Tren Garı ve eklenti binalarında yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Gar Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, şoför esnafı ve civar esnafla buluşan Vali Soytürk, sıkıntı ve sorunları dinledi. Tren geçişlerinde yaşanan araç trafiği sorununu da yerinde gözlemledi.

Tarihi Muratlı Atatürk Evi’ne de uğrayan Soytürk, ardından güçlendirme çalışmaları süren Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu kontrol etti. Proje ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Muratlı Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Soytürk, oradan Muratlı Kültür Merkezi binasına geçti. Binanın katlarını, odalarını ve kütüphanesini dolaşan Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu’yu da ziyaret eden Vasi Soytürk, mahalle sakinleri ile bir araya geldi ve onların sıkıntılarını, talep ve beklentilerini dinledi.