Tekirdağ’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, bayramın birinci gününde de trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için tedbir alırken, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tatilin başlamasından bayramın birinci gününe kadar İstanbul - Tekirdağ yolundaki yoğunluklar artarak devam ediyor.