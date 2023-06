Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen sokaktaki boş bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramada bir miktar para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gece yarısı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet Mahallesindeki bir sokakta boş bir dükkanda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, gece yarısı belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda E.T. (37), F.G. (34), Ç.O. (30), S.A. (17), Ö.B. (19) ve A.P. (31) gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri tarafından bir hafta önce kiralandığı belirlenen ve camları gazete kağıtları ile kapatılan dükkanda yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 510 TL para, 255 gram bonzai, 20 gram metanfetamin, yaklaşık bin adet boş küçük şeffaf poşet, 7 adet dolu halde parfüm şişesi, 6 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet android cep telefonu ile uyuşturucu tacirlerinin dinlenmeye karşı kullandıkları 1 adet tuşlu telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T., F.G., Ç.O, Ö.B., A.P. karakola götürülürken, 17 yaşındaki S.A. da Kapaklı Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve Fa.G. tutuklanarak cezaevine konulurken, haklarında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’ suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.