Tekirdağ’da, 2023’ün ilk 5 ayında, çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğün 7-24 saat esasına göre denetimlere devam ediyor. Kurum ekipleri 2023’ün ilk 5 ayında çevre kirliliğinin önlenmesi için ani, ihbara esas veya planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 625 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "87 tesise toplam 87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 17 tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir" denildi.