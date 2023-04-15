Av yasağının başlamasıyla Tekirdağ’daki onlarca tekne limana dönerek rıhtıma bağladı.

Denizlerde 15 Nisan av yasağının başlamasıyla birlikte Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, limana dönerek tekneler rıhtıma bağladı. Paydos eden tayfalar, bundan sonraki süreçte av yasağının biteceği 1 Eylül 2023 tarihine kadar bakım faaliyetlerine girerken 12 metrenin altındaki tekneler ise ağ atmaya devam edecek.

“Güzel bir sezon geçirdik”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Bu sene Eylül Ay’ında ‘Vira Bismillah’ dedik. Allah’a şükürler olsun bu sezon balıkçı arkadaşlarımız palamut sezonundan çok memnun kaldılar. Karadeniz bu sene çok bereketli geçti. Süleymanpaşa’da bulunan arkadaşlarımız, faaliyetlerini Karadeniz’de yaptılar. Eylül Ay’ından Kasım Ay’ına kadarda palamutçuluğa devam ettik. Kasım’da teknelerimiz karides avcılığına devam ettiler. Allah bin bereket versin bu sene güzel ve keyifli bir sezonumuz geçti” dedi.

12 metrelikler devam edecek

Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, “Gece 00.00’dan itibaren tamamen yasağa giriyoruz. Büyük gırgır tekneler tamamıyla yasağa girecekler. Teknesi 12 metrenin altında olan balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini menekşe balığı, istavrit, Çinekop tutarak faaliyetlerini devam ettirecekler. Büyük teknelerimizde çeşitli tamirlerini yapacaklar. İnşallah Eylül’de bol lüfer ile sezonumuz başlayacağız” dedi.