Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde A.R.T’nin kullandığı 17 ABD 393 plakalı motosiklet, Tekirdağ-Lüleburgaz karayolunda seyir halindeyken Kayı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve ardından bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay mahalline ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Taşdemir’in cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.