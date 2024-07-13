Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında bin 500 dönümlük alan kül olurken, 1 itfaiye personeli de yaralandı.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi’nde çıkan yangına onlarca itfaiye aracı müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında 1 itfaiye personeli yaralandı. Yaralanan itfaiye personeli için bölgeye 112 acil sağlık ekibi istendi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bin 500 dönümlük alanın kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.