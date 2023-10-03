Dünyanın en esrarengiz kuşlarından biri olan Ebabil kuşu, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde bulundu.

Kapaklı’da çalışan fabrika işçisi İsa Ç., çalıştığı fabrikanın bahçesinde ömrünün büyük bir kısmını uçarak geçiren Ebabil kuşu buldu. İsa Ç., durumu Kapaklı Belediyesi’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ebabil kuşu, İsa Ç. tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderilmek üzere Kapaklı Belediyesi hayvan müşahede alanına teslim edildi.