Kış aylarının gelmesiyle birlikte balık tüketiminin arttığı gözlenirken, balık fiyatları da dikkat çekiyor. Süleymanpaşa’daki sokak aralarında tezgah açan balıkçı Engin Şinik, fiyatlar ve balık çeşitleri hakkında bilgi verdi. Şinik, şu anda tezgahında hamsi ve istavrit bulunduğunu belirterek, "Çinekop bir haftadır bulunmuyor ama zaman zaman geliyor. Balığa olan ilgi devam ediyor. Hamsi kilogramı 150 TL, istavrit ise 100 TL’den satılıyor. Önümüzdeki günlerde hamsi ve istavritin fiyatlarının biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

"Bir haftadır kesildi"

Şinik, vatandaşların daha çok çinekop balığına yöneldiğini ifade ederek, "Vatandaş şu an biraz daha çinekop balığına meyilli. Ancak çinekop bir süredir kesildiği için talep hamsi ve istavrite kayıyor. Palamut ise farklı bir balık; bazen 2-3 ay boyunca bulunabiliyor. Hamsi için şu anda beklenti içindeyiz, çoğalmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Seyyar tezgahlar ilgi görüyor

Seyyar balıkçılar, taze balığı uygun fiyatlarla sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak arasında açılan tezgahlar, özellikle balıkseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Şinik, satışlardan memnun olduğunu belirterek, balık sezonunun ilerleyen günlerde daha bereketli geçeceğine inandığını söyledi.