Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde 2 kilo karpuzu yiyen altın kazandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği devam ediyor. Şenlik alanında Ferhadanlı Mahallesi karpuzları sergilenirken, vatandaşlar da şenliğe yoğun ilgi gösterdi ve bol bol karpuzların tadına baktı. Şenlikte karpuz yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya 20 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en erken bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda en erken 2 kilo karpuzu bitiren 3 yarışmacı altın kazandı. Yarışmada Numan Çakır birinciliği alarak çeyrek altın, Yavuz Kaptan ikinciliği elde ederek 1 gram altın, Yunus Girgin ise 3. olarak yarım gram altın sahibi oldu.

Yarışma sonucunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yarışmacılara ödülleri olan altınları takdim ederek, dereceye girenleri tebrik etti. Karpuz yarışmasının hemen ardından şarkıcı Zara sahne aldı. Zara, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek alanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şenlikte açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, "2019 yılında göreve geldiğimizde, benden önceki Cüneyt Yüksel başkanım, kırsal mahallelere ne yaparız. Merkezde bir kiraz festivalimiz var, çeşitli etkinlikler var ama kırsalda bir şey yok. İlk önce Karacakılavuz Keşkek şenliğine başladık, sonrasında ise Ferhadanlı Karpuz Şenliği yapalım dedik. Programı yaptık ama beceremedik, birincisini yaptık. Ferhadanlı bizim için çok önemli bir yer. Tekirdağ’ın bir çok yerinde karpuz yetişir ama Ferhadanlı’nın karpuzu, gelen misafirlerimiz bunu hissedecekler. Tadı, lezzeti, sululuğu çok farklı. Bir de Ferhadanlı halkı çok çalışkan. Az evvel gezdiğimizde de gördük. Yöresel olarak çok değişik ürünler üretiyorlar peynirinden, eriştesine, balına çok çeşitli ürünler üretiyorlar. Kırsaldaki bu bizim değişik yörelerimizde olan özel ürünlerimizi kendilerine tanıtalım ve kırsal mahallelerimize değer katalım.’’ dedi.