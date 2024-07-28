Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ilçesinde çevreyolu Müsellim Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, E.G. idaresindeki 59 AFG 363 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 34 JL 9113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 59 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 1 çocuk yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.