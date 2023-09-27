Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde saçlarını makiye kaptıran işçinin saç derisi koptu ve parmaklarında kırıklar oluştu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Balabanlı Mahallesi’nde bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; saçlarını makineye kaptıran N.K. adlı işçi, başından ve elinden feci şekilde yaralandı. İşletmenin aracı ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen işçiye ilk müdahale yapıldı, ardından yaralı ambulansla İstanbul Çapa Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçinin saç derisinin koptuğu ve parmaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.