Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda; tabanca, şarjör ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde bir adreste ateşli silah bulundurulduğu, silahların tamir edildiği ve kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek piyasaya satıldığı yönünde alınan duyum üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 3 adet tabanca, 14 adet şarjör, 7 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kama ve 140 adet tetik tertibatı, yay, mil, horoz, pim, mandal, ateşleme iğnesi vb. tabanca parçası ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alındı.