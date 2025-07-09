Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yıllardır bakım yapılmayan bazı sokaklar adeta kazı alanına döndü.

İlçedeki birçok sokak, uzun süredir gerekli bakım ve onarım yapılmadığı için büyük oranda kullanılmaz hale geldi. Kimi yerlerde asfalt parçalanmış, kimi yerlerde ise çukurlar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Yağışlı havalarda sokaklar çamur deryasına dönüşürken, sıcak havalarda ise yoğun toz mahalle sakinlerini canından bezdiriyor.

Vatandaşlar, durumu defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen sonuç alamamaktan şikayetçi. Yolların bu hali hem sürücüler için ciddi risk oluşturuyor.

Süleymanpaşalılar, yıllardır ihmal edilen bu sokakların artık görmezden gelinmemesini ve kalıcı bir çözüm için belediyenin harekete geçmesini bekliyor.